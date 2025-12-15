Sofia Napoli conquista un risultato straordinario ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, stabilendo il nuovo record italiano Juniores nei 400 misti. La giovane nuotatrice si distingue per la sua performance, segnando un passo importante nella sua carriera e nel panorama italiano del nuoto.

© Lortica.it - Sofia Napoli da record: primato italiano Juniores nei 400 misti

Sofia Napoli firma una prestazione storica ai Campionati Italiani Assoluti di Riccione, stabilendo il nuovo record italiano Juniores nei 400 misti. L’atleta della Chimera Nuoto ha nuotato in 4’36”94, migliorando un primato che resisteva da dieci anni e ottenendo il quarto posto assoluto, a un solo secondo dal podio, davanti anche ad atlete dei gruppi sportivi militari. Il risultato conferma il grande momento di crescita della nuotatrice aretina, protagonista nel 2025 con dieci medaglie ai campionati italiani giovanili e con la prima convocazione in nazionale giovanile per l’EYOF, dove ha conquistato due medaglie d’argento con le staffette azzurre. Lortica.it

