Giovanni Di Lorenzo ha raggiunto le 300 presenze con il Napoli, consolidando il suo ruolo importante nel club. Questo traguardo rappresenta una tappa significativa nella sua carriera, testimonianza della continuità e dell’impegno dimostrati nel corso degli anni. La sua presenza costante in campo sottolinea il valore e la stabilità che apporta alla squadra nel tempo.

Una serata speciale per Giovanni Di Lorenzo, che nella sfida contro la Juventus ha tagliato un traguardo prestigioso con la maglia del Napoli, raggiungendo quota 300 presenze ufficiali in azzurro. Un numero che certifica il suo ruolo centrale nella storia recente del club partenopeo e il percorso di crescita che lo ha portato a diventare capitano e punto di riferimento della squadra. Il club ha celebrato l’evento attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ripercorrendo le tappe principali dell’avventura napoletana del difensore, iniziata nell’estate del 2019. “Il 24 agosto 2019 il suo esordio con il Napoli, in occasione della vittoria per 3-4 al Franchi contro la Fiorentina. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Di Lorenzo raggiunge le 300 presenze con il Napoli: traguardo storico

