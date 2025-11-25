Yildiz già 100 presenze con la Juventus | traguardo precoce della stella bianconera E che impatto col Bodo! – FOTO

Yildiz, già 100 presenze con la Juventus: traguardo precoce della stella bianconera. E che impatto col Bodo per il talento turco!. La  serata di Champions League  contro il  BodøGlimt  è stata  doppiamente speciale  per  Kenan Yildiz. Il  giovane talento turco  ha celebrato la sua  centesima presenza  ufficiale con la maglia bianconera, un  traguardo estremamente precoce  e  significativo  se si considera che stiamo parlando di un  classe 2005. La sua presenza in campo, sebbene iniziata dalla panchina, è stata la  chiave di volta  per la  rimonta  della  Juventus. l’impatto enorme: dentro al posto dell’impalpabile adzic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

