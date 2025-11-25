Yildiz già 100 presenze con la Juventus | traguardo precoce della stella bianconera E che impatto col Bodo! – FOTO

Yildiz, già 100 presenze con la Juventus: traguardo precoce della stella bianconera. E che impatto col Bodo per il talento turco!. La serata di Champions League contro il BodøGlimt è stata doppiamente speciale per Kenan Yildiz. Il giovane talento turco ha celebrato la sua centesima presenza ufficiale con la maglia bianconera, un traguardo estremamente precoce e significativo se si considera che stiamo parlando di un classe 2005. La sua presenza in campo, sebbene iniziata dalla panchina, è stata la chiave di volta per la rimonta della Juventus. l’impatto enorme: dentro al posto dell’impalpabile adzic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz, già 100 presenze con la Juventus: traguardo precoce della stella bianconera. E che impatto col Bodo! – FOTO

