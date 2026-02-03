atalanta si rivede in gruppo bakker palladino con i big contro la juventus

Questa mattina l’Atalanta ha fatto il punto sugli infortunati. Bakker si è visto di nuovo in gruppo dopo quasi sette mesi di stop, dall’infortunio di luglio. L’olandese sta cercando di recuperare forma in vista delle prossime partite. Intanto, Palladino prepara la squadra con i big per la sfida contro la Juventus, che potrebbe vedere i nerazzurri più completi e pronti a giocarsi punti importanti.

CALCIO. Martedì 3 febbraio l’olandese è tornato in gruppo dopo l’infortunio che lo ha messo ko a luglio. Giovedì 5 nei quarti di Coppa Italia a Bergamo (alle 21) il tecnico dovrebbe proporre la formazione titolare con Raspadori. Mitchel Bakker è di nuovo in gruppo. La lieta notizia in casa Atalanta è il rientro nei ranghi dell’esterno olandese, fermo da luglio dopo la rottura del crociato e progressivamente tornato a calcare i campi con la Primavera e l’Under 23. Bakker potrebbe essere tra i convocati per la gara dei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus, giovedì 5 febbraio alla New Balance Arena (alle 21). 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

