La partita tra Atalanta e Cremonese si complica per i nerazzurri: De Roon e Ahanor sono squalificati e non scendono in campo. La squadra di Gasperini deve trovare nuove soluzioni a centrocampo. Potrebbe essere l’occasione per Pasalic, che potrebbe avere più spazio e dimostrare il suo valore. La difesa bergamasca dovrà resistere anche senza due pedine importanti.

Bergamo. Se sei un centrocampista d’interdizione che aggredisce in avanti e fa da filtro davanti alla difesa, le ammonizioni fanno parte del gioco. In 425 con la maglia dell’Atalanta, Marten de Roon ne ha collezionate 94, più altre 4 “doppie” che sono costate delle espulsioni, a cui si aggiunge il rosso diretto, l’unico, contro il Milan nel 2021 per un colpo a Krunic e una spinta all’arbitro. Episodio isolato. Dover gestire i cartellini e saperli “reggere” è uno dei compiti di quelli come il capitano nerazzurro. Che, numeri alla mano, viaggia alla media di un’ammonizione ogni 374 minuti, praticamente 4 partite piene.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Bergamo si prepara a un derby regionale che potrebbe riservare una sorpresa.

Atalanta, missione Cremonese: Kolasinac e Pasalic favoriti per un posto dal 1’Dopo la vittoria in Coppa Italia contro la Juventus, sabato 7 febbraio l'Atalanta ha ripreso gli allenamenti verso la Cremonese. ecodibergamo.it

Atalanta, contro la Cremonese fuori De Roon e Ahanor per squalifica. Occasione per Pasalic?Il capitano è arrivato al quinto giallo stagionale terminando i bonus (come ogni anno), mentre per il classe 2008 il rosso costa una giornata di stop. Si ridisegna la mediana, dietro potrebbe riverder ... bergamonews.it

Guai a fallire Arriva la Cremonese, una di quelle gare da vincere per continuare a credere nell’Europa All'andata fu 1-1 grazie al gol di Brescianini, ma stavolta i tre punti sono davvero pesantissimi se si ragiona sulla classifica https://primabergamo.it/atalanta/a facebook

Atalanta, Cremonese e Como sul talento classe 2007 dell'Altamura Chec Bebel Doumbia @cmdotcom x.com