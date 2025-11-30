Atalanta la prima di Palladino a Bergamo vale tantissimo | contro la Fiorentina l’obiettivo è trovare continuità anche in campionato
Bergamo. Un solo imperativo: dare continuità alla splendida e sfavillante vittoria di Francoforte in Champions League. La meravigliosa Atalanta di coppa cerca consensi e conferme anche sul fronte campionato dove il bottino pieno manca addirittura dallo scorso 21 settembre, ovvero il giorno del rotondo 0-3 sul campo del Torino. Un lungo digiuno che la Dea vuole interrompere nella giornata speciale di Raffaele Palladino: il nuovo tecnico atalantino, infatti, si appresta ad esordire davanti al pubblico della New Balance Arena proprio contro la Fiorentina, ovvero la squadra dalla quale si è separato soltanto pochi mesi fa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
