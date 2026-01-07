Atalanta a Bologna è scontro diretto | per Palladino missione continuità e obiettivo sorpasso

L'Atalanta affronta il Bologna in un match cruciale per la classifica, con l’obiettivo di mantenere la continuità di risultati e superare i rivali in zona Europa. Dopo la vittoria contro la Roma, i nerazzurri cercano di consolidare la posizione e avvicinarsi ulteriormente al quarto posto, attualmente occupato dal Bologna, che ha un punto in più ma una partita in meno. Una sfida importante per entrambe le squadre in questa fase decisiva del campionato.

Missione continuità, obiettivo sorpasso. Dopo la vittoria contro la Roma che ha aperto il 2026 nel migliore dei modi, l’Atalanta si trova ad affrontare un altro scontro con una diretta concorrente e pretendente al quarto posto: il Bologna, che occupa il 7° posto proprio davanti alla Dea, e che di punti ne ha uno in più, 26 contro 25, ma anche una partita in meno essendo stato impegnato in Supercoppa Italiana. Ecco perché nel match di mercoledì 7 gennaio alle 18:30, in palio c’è qualcosa più dei semplici tre punti. Vincere per proseguire il filotto, per poter poi dare continuità nelle tre sfide contro Pisa, Torino e Parma che caratterizzeranno il resto del mese di gennaio per quanto riguarda il campionato. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

