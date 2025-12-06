Verona-Atalanta le formazioni ufficiali | riposa Scamacca c’è Krstovic titolare

Verona-Atalanta, le formazioni ufficiali. Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernède, Frese; Giovane, Mosquera. All. Zanetti A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Cham, Oyegoke, Ebosse, Harroui, Kastanos, Santiago, Ajayi, Sarr, Orban. Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Kolasinac, Ahanor, Zalewski, Bernasconi, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Maldini, Scamacca. Arbitro: Mariani Rispetto all’undici “tipo” visto contro Eintracht Francoforte e Fiorentina, Palladino deroga poco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

