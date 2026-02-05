Cremonese rivoluzione Nicola per l’Atalanta | Luperto Thorsby e Maleh titolari

La Cremonese si prepara a sfidare l’Atalanta con molte assenze e alcune novità in campo. Nicola ha deciso di puntare su Luperto, Thorsby e Maleh, che saranno titolari, cercando di dare una svolta alla squadra. La vigilia si trascorre tra allenamenti intensi e l’incertezza sulle condizioni di diversi giocatori ancora infortunati. La partita si avvicina e i tifosi attendono di vedere se queste scelte porteranno i risultati sperati.

Vigilia di lavoro intenso al Centro Sportivo "Giovanni Arvedi" per la Cremonese, che lunedì affronterà l'Atalanta con la necessità di integrare i nuovi acquisti e gestire un'infermeria ancora affollata. Davide Nicola studia la metamorfosi tattica dei grigiorossi, con i volti nuovi del mercato invernale pronti al debutto dal primo minuto per sopperire alle pesanti defezioni a centrocampo. Il tecnico spera di recuperare Payero in extremis per la mediana, mentre per Sanabria l'ipotesi più probabile resta una convocazione per la panchina. La vera svolta potrebbe però arrivare dai nuovi innesti: in difesa Luperto è in pole position per una maglia da titolare, complice un Bianchetti non al meglio della condizione.

