Il Pisa domina con l’Atalanta ma prende ancora gol nel finale Poi il nigeriano debutta e segna

Il Pisa affronta l’Atalanta con buona determinazione, dominando il gioco e creando occasioni. Tuttavia, anche questa volta, subisce un gol nel finale, rischiando di perdere punti preziosi. La novità è l’esordio e la rete di Durosinmi, che porta entusiasmo e speranza alla squadra. Una partita che conferma le difficoltà di chiudere la gara con il risultato in tasca, ma anche la forza di reagire e di guardare avanti.

di Saverio Bargagna PISA La solita maledizione? No, stavolta c'è Durosinmi. Il Pisa gioca alla grande contro l'Atalanta, ma rischia di perdere sul più bello: il gol di Krstovic (peraltro viziato da un fallo su Calabresi) fa pensare all'ennesima clamorosa beffa consumata nel finale: "Come sempre", mormora l'Arena. Invece, a tre minuti dal termine, il nuovo acquisto Durosinmi sigla di testa il secondo gol stagionale che vale il pareggio. Un 1-1 – e nessuno si offenda – che sta stretto alla banda di Gilardino che infatti esce fra gli applausi. Pisa in formazione annunciata: in attacco Meister è il terminale offensivo, con Moreo e Tramoni a supporto; in difesa Canestrelli viene dirottato al centro della retroguardia alla luce del forfait di Caracciolo, mentre Coppola (ottima prestazione) va uomo su De Ketelaere.

