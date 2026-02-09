L’Atalanta batte la Cremonese 2-1 alla New Balance Arena. Krstovic e Zappacosta trovano la rete e portano i bergamaschi alla quinta vittoria stagionale. La Cremonese accorcia le distanze all’ultimo minuto, ma ormai il risultato è deciso. La squadra di Gasperini sale a 39 punti in classifica e guarda avanti con fiducia.

Il derby regionale tra le provinciali lombarde è nerazzurro. L’Atalanta, sfruttando il fattore campo, alla New Balance Arena, ha battuto senza affanni per 2-1 la Cremonese (a segno al 94’) conquistando la quinta vittoria in sette gare (le altre due pareggiate) di campionato del 2026, salendo così a 39 punti in classifica. Dea che, come chiesto dal tecnico Palladino dopo il rotondo 3-0 alla Juventus in Coppa Italia, non ha avuto cali di tensione (tranne nell’ultimo minuto di gioco) e non si è fatta deconcentrare nemmeno dall’indisponibilità di Scamacca, fermato nella seduta di rifinitura da un fastidio all’anca e rimpiazzato da Krstovic, e dall’infortunio che nel riscaldamento ha tolto di scena De Ketelaere, costretto a fermarsi per un risentimento al ginocchio e a lasciare il posto a Samardzic. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta avanti tutta: Krstovic e Zappacosta stendono la Cremonese. Finisce 2-1 per i bergamaschi

Approfondimenti su Atalanta Cremonese

L’Atalanta batte la Cremonese con due gol di Krstovic e Zappacosta.

Questa mattina, in campo per la 24esima giornata di Serie A, Atalanta e Cremonese si affrontano in una partita molto attesa.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Atalanta Cremonese

Argomenti discussi: Atalanta, dubbi e scelte di formazione: Scamacca, Krstovic, Raspadori, Zalewski, le ultime; Atalanta avanti di rigore, poi la Juve (traversa e paratona di Carnesecchi) se ne becca altri due; Atalanta-Cremonese 2-1: Dea scatenata, Palladino supera Nicola e 'vede' l'Europa; Amaro pareggio: l'Atalanta resiste in dieci per quasi tutta la partita, ma il Como sbaglia un clamoroso rigore al 98'.

Krstovic-Zappacosta gol, l’Atalanta stende la Cremonese: Thorsby non basta a Nicola, Palladino sorrideAtalanta chiama Europa. Gli uomini di Raffaele Palladino superano a Bergamo la Cremonese di Davide Nicola all'incontro valido per la 24ª giornata di campionato, trascinati dalle reti di Nikola Krstovi ... tuttosport.com

L'Atalanta domina, ma vince di misura: è 2-1 alla CremoneseLa Dea torna a caccia del 3-0: al 67' è Samardzic a calciare una sorta di rigore in movimento, ma il suo sinistro finisce a lato. Gli uomini di Palladino, però, si divertono e continuano a macinare ... fantacalcio.it

Grande prestazione dell’Atalanta Orgogliosi di essere al fianco dei nerazzurri come fornitore ufficiale. Avanti così! #Atalanta #Vittoria #OrobicaPesca #FornitoreUfficiale facebook

#Atalanta, #Percassi: "Sappiamo di essere ancora una realtà provinciale, ma andremo avanti senza rimpianti" x.com