Elenchi regionali per il ruolo | validi solo i punteggi prova scritta e orale del concorso no titoli La modifica nel prossimo decreto PNRR
Gli elenchi regionali per il ruolo si basano attualmente solo sui punteggi delle prove scritte e orali del concorso, escludendo eventuali titoli. Tuttavia, nel prossimo Decreto PNRR, attualmente in fase di definizione, potrebbe essere prevista una modifica che riguarda questa disciplina. La norma, già anticipata dal Ministero ai sindacati, sarà approvata in via ufficiale dal Consiglio dei Ministri, con possibili implicazioni per i candidati e le procedure di inserimento.
Elenchi regionali per il ruolo: il prossimo Decreto PNRR che potrebbe essere approvato presto in Consiglio dei Ministri potrebbe introdurre una norma già anticipata dal Ministero ai sindacati, in attuazione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ossia gli elenchi regionali per il ruolo, attivi dal 202627 e utilizzabili per coprire i posti ancora vacanti dopo le immissioni in ruolo dai concorsi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Elenchi regionali per il ruolo: può iscriversi chi ha superato un concorso ordinario dal 2020. Punteggio prova scritta + prova orale, no titoli. Informativa al Ministero
Leggi anche: Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria
Scuola, elenchi regionali per il ruolo dal 2026/27: chi potrà inserirsi e come funzioneranno - Al Ministero dell’Istruzione e del Merito ci si è confrontati sui cosiddetti elenchi regionali per il ruolo, destinati a essere utilizzati a partire dalle immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2026 ... msn.com
Elenchi regionali: una nuova opportunità per i docenti che sperano nel ruolo - Scopri gli elenchi regionali per il reclutamento dei docenti e come accelerano le assunzioni nelle zone carenti di personale. informazionescuola.it
Elenchi regionali, ecco la novità delle immissioni in ruolo docenti 2026/27. Chi partecipa, chi ha la precedenza e chi la riserva. SCARICA LA GUIDA - Il Ministero ha presentato ai sindacati la BOZZA del decreto relativo agli elenchi regionali per il ruolo, previsto dal DL 45/2025. orizzontescuola.it
Consiglio: per i prossimi elenchi regionali Scuola Primaria, quale regione potrebbe garantire maggiori opportunità di ottenere il ruolo Grazie - facebook.com facebook
Gli elenchi regionali per il ruolo, previsti dall'art. 2 comma 2. del DL 45/2025, rappresenteranno la novità delle assunzioni del personale docente dall'a.s. 2026/27. x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.