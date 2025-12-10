Docenti idonei concorsi PNRR entro il 30% dei posti doppia possibilità di assunzione
Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione della Lega e ex Presidente della Commissione Cultura al Senato, illustra le modalità di assunzione dei docenti idonei ai concorsi PNRR, evidenziando un possibile doppio canale di reclutamento e l'assegnazione di fino al 30% dei posti disponibili.
"Un momentaneo doppio canale di reclutamento": così Mario Pittoni Responsabile Dipartimento Istruzione Lega già Presidente Commissione Cultura Senato spiega le possibilità di assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi PNRR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
ELENCHI REGIONALI DEGLI IDONEI - Gli idonei dei concorsi Pnrr che attendono gli elenchi regionali per puntare al ruolo, ma sono collocati oltre il 30% delle loro graduatorie e di conseguenza manifestano il timore di non rientrare, non hanno motivo di preoc - facebook.com Vai su Facebook
Scioglimento riserve Concorso PNRR 3 per Docenti: le funzioni si aprono il 15 Dicembre, ecco l’Avviso del MIM - Il Ministero dell'istruzione ha comunicato le date per lo scioglimento delle riserve per il concorso PNRR 3 per docenti. Secondo ticonsiglio.com
