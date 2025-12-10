Docenti idonei concorsi PNRR entro il 30% dei posti doppia possibilità di assunzione

10 dic 2025

Mario Pittoni, Responsabile Dipartimento Istruzione della Lega e ex Presidente della Commissione Cultura al Senato, illustra le modalità di assunzione dei docenti idonei ai concorsi PNRR, evidenziando un possibile doppio canale di reclutamento e l'assegnazione di fino al 30% dei posti disponibili.

"Un momentaneo doppio canale di reclutamento": così Mario Pittoni Responsabile Dipartimento Istruzione Lega già Presidente Commissione Cultura Senato spiega le possibilità di assunzione dei candidati risultati idonei nei concorsi PNRR. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

