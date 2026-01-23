Italia-Germania Meloni | Sulla competitività l’Ue cambi passo Merz | ci difenderemo dai dazi

La premier Giorgia Meloni evidenzia il rafforzamento dei legami tra Italia e Germania, sottolineando l’importanza di un’Europa più competitiva. Merz, leader tedesco, annuncia una strategia di difesa contro eventuali dazi commerciali. La collaborazione tra i due Paesi rappresenta un elemento chiave per affrontare le sfide economiche e commerciali del continente.

«Italia e Germania sono oggi più vicine che mai. Questo è una buona notizia per i nostri popoli e l’Europa nel suo complesso» ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte alla stampa assieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, dopo il vertice intergovernativo Italia-Germania. Merz a sua volta ha sottolineato come «all’ultimo vertice europeo si è registrata una fortissima convergenza tra Italia e Germania: l’Ue deve rafforzare la competitività delle industrie e fare di più per la sicurezza». «Ci difenderemo con tutti gli strumenti possibili. I Paesi di tutto il mondo sappiano che noi siamo pronti a difenderci» poi ha detto il cancelliere tedesco. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Vertice Meloni-Merz, la premier: «Ue scelga se essere protagonista o subire il destino». Il cancelliere: «Ci difenderemo dai dazi» Nella conferenza stampa a Villa Pamphilj, il vertice tra Meloni e Merz ha affrontato temi chiave come la competitività europea, la difesa comune e gli accordi economici.

Meloni: «Italia e Germania oggi più vicine che mai. All'Europa serve un cambio di passo sulla competitività»Il rapporto tra Italia e Germania si rafforza, evidenziando un legame più stretto e collaborativo.

