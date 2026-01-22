Meloni al summit Ue asse con Merz sulle riforme

Giorgia Meloni partecipa al summit Ue a Bruxelles, mantenendo l’impegno per il dialogo tra le nazioni alleate. A 24 ore dal ritiro dei dazi annunciato da Donald Trump, la premier italiana si confronta con i colleghi europei, sostenendo l’asse con Friedrich Merz e ribadendo la posizione italiana sulle riforme e la cooperazione internazionale. L’incontro si svolge in un contesto di stabilità e volontà di dialogo, nonostante le recenti notizie positive.

Bruxelles, 22 gen. (askanews) – A 24 ore dal dietrofront di Donald Trump sui dazi, accolto “con favore” dalla premier Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio siede al tavolo del summit europeo informale, confermato nonostante le notizie positive di ieri sera, ancora più convinta della posizione italiana volta a “continuare a favorire il dialogo tra Nazioni alleate” e forte dell’asse con Friedrich Merz. Con il cancelliere tedesco la presidente del Consiglio ha un incontro prima dell’inizio dei lavori all’Europa building e domani lo vedrà di nuovo a Roma dove è in programma un vertice intergovernativo tra Italia e Germania che vedrà coinvolti 11 ministri italiani e 10 tedeschi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Inziato il summit Ue a Bruxelles. Bilaterale tra Meloni e Merz prima dei lavori A Bruxelles è iniziato il summit dell’UE, con un bilaterale tra Meloni e Merz prima delle sessioni ufficiali.

In corso il summit Ue a Bruxelles. Bilaterale tra Meloni e Merz prima dei lavori In corso a Bruxelles il summit dell’Unione Europea, con un bilaterale tra la premier italiana Meloni e il presidente tedesco Merz prima dei lavori ufficiali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Meloni Reacts to Merz’s Ceasefire Plea to Trump

Argomenti discussi: Meloni prepara il summit Ue e riflette sull'invito a Davos; La Giornata Parlamentare. Meloni prepara il summit Ue e riflette se andare a Davos; Perplessità costituzionali condivise con il Quirinale: verso il no di Meloni al Board of Peace; Meloni verso summit Ue, dubbi su cerimonia Board of Peace per Gaza.

Meloni al summit Ue, asse con Merz sulle riformeBruxelles, 22 gen. (askanews) – A 24 ore dal dietrofront di Donald Trump sui ... msn.com

Meloni prepara il summit Ue e riflette sull'invito a DavosNell'agenda di giovedì per ora c'è solo il vertice Ue informale a Bruxelles. ansa.it

A Bruxelles via al summit Ue. Incontro Meloni-Merz prima del vertice, asse sulle riforme x.com

Consiglio Europeo, bilatelare tra Meloni e Merz prima dell'inizio del summit - facebook.com facebook