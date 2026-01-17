Il racconto choc di una studentessa iraniana a Messina | Mi hanno sparato mentre manifestavo oggi sogno un Paese libero

Da messinatoday.it 17 gen 2026

Una studentessa iraniana a Messina condivide il suo ricordo di aver subito un colpo durante una manifestazione. La testimonianza evidenzia le difficoltà di chi cerca libertà e sicurezza, portando alla luce un episodio che resta impresso come una ferita. La sua esperienza rappresenta una voce tra tante, evidenziando le sfide di chi lotta per i propri diritti in un contesto di tensione e repressione.

Un brutto ricordo che non andrà mai viva e che resta, come una ferita nell'anima. C'è più del semplice dolore dietro gli sguardi, le lacrime e le parole rotte di una giovane studentessa iraniana, iscritta all'Università di Messina. Non ha mai parlato con nessuno di un'esperienza ma, le proteste. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

