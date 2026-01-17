Una studentessa iraniana a Messina condivide il suo ricordo di aver subito un colpo durante una manifestazione. La testimonianza evidenzia le difficoltà di chi cerca libertà e sicurezza, portando alla luce un episodio che resta impresso come una ferita. La sua esperienza rappresenta una voce tra tante, evidenziando le sfide di chi lotta per i propri diritti in un contesto di tensione e repressione.

Un brutto ricordo che non andrà mai viva e che resta, come una ferita nell'anima. C'è più del semplice dolore dietro gli sguardi, le lacrime e le parole rotte di una giovane studentessa iraniana, iscritta all'Università di Messina. Non ha mai parlato con nessuno di un'esperienza ma, le proteste. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: La Afghan Women United è composta da ragazze che hanno dovuto lasciare il loro Paese per potere giocare. Dal loro esilio, hanno continuato ad allenarsi, con il sogno di ricostituire una nazionale. Il sogno si è avverato

Leggi anche: “Mi hanno sparato. Il proiettile è entrato nella mia schiena ma è uscito senza causare grossi danni”: la storia choc della pallavolista Julia Rocha Marques de Azevedo

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il racconto choc di una studentessa iraniana a Messina: Mi hanno sparato mentre manifestavo, oggi sogno un Paese libero.

"Sono stato spogliato e rapinato a Termini da una banda di magrebini". Il racconto choc di un turista ift.tt/PGosHO1 x.com

«Ancora bombe e morti la pace è un miraggio»: il racconto choc di Elena Garkusha, giornalista di Kiev «Case, scuole e ospedali distrutti: iI nemico non si ferma». Il sogno della pace: andiamo a dormire con l’ansia per quello che potrebbe accadere» - facebook.com facebook