Rapinata di giorno e in pieno centro con la tecnica della gomma sgonfiata | il racconto choc della vittima

ANCONA – Un’azione fulminea, frutto di un piano escogitato a tavolino e messo in pratica in pieno giorno. “ E magari mi stavano già seguendo da un po', studiando le mie abitudini, e questo a mente fredda ti fa salire nuovamente la paura”. La testimonianza è quella di Alessia – nome di fantasia –. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

