Assalto al portavalori in diretta terrore in Puglia | esplosioni e mitra | GUARDA

Questa mattina due uomini hanno tentato di rapinare due furgoni portavalori lungo la strada Lecce-Brindisi. L’azione è stata violenta e ha provocato esplosioni e spari con i mitra. I carabinieri del comando provinciale di Lecce sono intervenuti subito e sono riusciti a fermare due presunti componenti della banda. La scena è rimasta sotto gli occhi di chi passava, mentre si cercava di mettere fine al blitz improvviso.

Due persone, presunti componenti della banda che questa mattina hanno assaltato due furgoni portavalori della ditta Btv-Battistolli sulla Lecce-Brindisi, sono stati fermati dai carabinieri del comando provinciale di Lecce coordinati dal colonnello Andrea Siazzu. Secondo l'Agi, i due sono stati individuati in territorio del nord Salento, provincia Leccese, dove da subito si sono concentrate le ricerche dei militari. Il gruppo era a bordo di un'auto, sono in corso accertamenti. Mancherebbero all'appello, secondo quanto spiegato dalle fonti, altri componenti del commando che ha fatto saltare in aria i due, e non uno solo, furgone portavalori come invece inizialmente appreso. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Assalto al portavalori in diretta, terrore in Puglia: esplosioni e mitra | GUARDA Approfondimenti su Lecce Brindisi Assalto al portavalori, scene da Far West in Italia: raffiche di colpi, terrore in un istante Un violento assalto a un furgone portavalori si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 655 Foggia-Candela, in provincia di Foggia. Assalto a portavalori in A14 in Abruzzo: chiuso un tratto, disagi al traffico per la Puglia Fra Ortona e Pescara nord Un tratto dell'A14 tra Ortona e Pescara Nord è stato chiuso a causa di un assalto a un portavalori in Abruzzo, causando disagi nel traffico verso la Puglia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. 28 OTTOBRE 2025 - A14, ASSALTO A PORTAVALORI: ARRESTATI TRE CERIGNOLANI Ultime notizie su Lecce Brindisi Argomenti discussi: Assalto al portavalori sulla statale: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento; Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata; Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti; Assalto al portavalori sulla Brindisi–Lecce: camion in fiamme all’altezza di Tuturano. Assalto al portavalori sulla Brindisi-Lecce: l'inseguimento, gli spari con i carabinieri e il proiettile che attraversa la gazzellaUna mattinata di terrore, fuoco e spari. Hanno rischiato la vita i due carabinieri a bordo della pattuglia intervenuta dopo l'assalto al portavalori sulla superstrada Brindisi-Lecce: ... ilmessaggero.it Assalto a portavalori sulla statale: auto in fiamme e sparatoria con carabinieri, paura a BrindisiL’assalto armato a portavalori in piena mattinata sulla carreggiata in direzione sud della statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi ... fanpage.it Assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: camion in fiamme e conflitto a fuoco con i carabinieri durante la fuga x.com Assalto ai portavalori a Livorno. «I sardi avevano un’organizzazione paramilitare» CONTENUTO PREMIUM facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.