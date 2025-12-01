Assalto a portavalori in Calabria rubati due milioni Due auto incendiate per fermare il traffico dentro la galleria

Reggio Calabria, 1° dicembre 2025 - Assalto a un portavalori stamattina in provincia di Reggio Calabria, lungo l’autostrada: la rapina ammonterebbe, secondo le prime stime, a circa due milioni di euro. L'assalto al furgone della società Sicurtransport è stato messo in atto all'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, in direzione nord. Nel corso della rapina i banditi hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno bloccato il traffico posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

