Assalto armato sulla statale | camion in fiamme e spari

Un assalto armato si è verificato questa mattina sulla strada tra Brindisi e Lecce. Un commando ha bloccato la carreggiata con un camion in fiamme, mentre sparava colpi di kalashnikov contro un furgone portavalori. L’episodio si è svolto nei pressi dello svincolo di Tuturano, creando tensione e paura tra gli automobilisti che si sono trovati nel mezzo della sparatoria. Sul posto sono intervenuti subito le forze dell’ordine per cercare di fermare i banditi e mettere in sicurezza l’area.

AGI - Assalto a un furgone portavalori sulla Brindisi-Lecce, nei pressi dello svincolo di Tuturano. Il commando armato ha bloccando la carreggiata con un camion in fiamme e sparando colpi di kalashnikov. Le forze dell'ordine hanno ingaggiato un inseguimento e fermato due persone ritenute parte della banda, mentre altri complici sono in fuga e la statale è stata chiusa al traffico. Le immagini dell'attacco sono state diffuse da Claudio Stefanazzi, deputato del Partito Democratico: nel video si vede chiaramente il commando mentre fa saltare le porte blindate del portavalori.

