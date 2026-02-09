Assalto a portavalori e sparatoria sulla statale all’altezza di Tuturano Lecce-Brindisi

Un assalto armato si è verificato stamattina sulla statale tra Lecce e Brindisi, all’altezza di Tuturano. I ladri hanno tentato di mettere le mani su un portavalori, ma sono stati intercettati da una sparatoria con le forze dell’ordine. Nessuno dei presenti si è fatto male, ma il traffico è rimasto bloccato per ore mentre i carabinieri raccoglievano le prove. La scena si è svolta nel caos, con auto ferme ai lati della strada e clienti impauriti che osservavano la scena. Le

“Disapprovo quello che dici ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo.” (Evelyn Beatrice Hall, saggio su Voltaire) Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo per tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteo Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Assalto a portavalori e sparatoria sulla statale all’altezza di Tuturano Lecce-Brindisi Approfondimenti su Tuturano Lecce Brindisi Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Momenti di paura questa mattina sulla statale Lecce-Brindisi, all’altezza di Tuturano. Terrore sulla statale: assalto ad un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Momenti di paura sulla strada tra Lecce e Brindisi. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Tuturano Lecce Brindisi Argomenti discussi: Assalto al portavalori sulla statale: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento; Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti; Nuovo assalto a portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata; Terrore sulla statale: assalto ad un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Assalto a un portavalori e sparatoria con i carabinieri sulla Lecce-Brindisi, terrore sulla superstradaDi nuovo scene da far west sulle strade pugliesi. Momenti di terrore poco fa sulla superstrada 623 Lecce–Brindisi, all’altezza di Tuturano, dove un commando ... ilmattino.it Assalto a portavalori sulla Brindisi-LecceMomenti di paura questa mattina sulla superstrada Brindisi-Lecce, all'altezza dello svincolo di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori. Il blitz e' scattato con l'incend ... rainews.it Servizi Funebri MALERBA SERVICE SRL Largo Carità, 7 Tuturano Tel. 338 1619270ù facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.