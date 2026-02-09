Assalto a portavalori con finte auto della polizia sulla Lecce-Brindisi | esplosioni fiamme e sparatoria con i carabinieri

Questa mattina sulla statale 613, tra Lecce e Brindisi, un commando ha assaltato un furgone portavalori dell’azienda Btv Battistolli. I criminali hanno usato auto della polizia per avvicinarsi, facendo esplodere ordigni e dando il via a una sparatoria con i carabinieri. La scena si è trasformata in un inferno di fiamme e rumore di colpi, mentre il traffico si è bloccato completamente. Nessuno ha ancora riferito dettagli sui banditi o sui soldi portati via, ma l

Un assalto armato a un furgone portavalori dell’azienda Btv Battistolli ha paralizzato questa mattina la statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi. L’episodio si è verificato all’altezza dello svincolo di Tuturano, in direzione sud, coinvolgendo almeno otto malviventi e causando momenti di panico tra gli automobilisti presenti sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, durante l’assalto i rapinatori hanno innescato anche un conflitto a fuoco con i carabinieri, senza però provocare feriti. L’azione è stata rapida e organizzata, con mezzi incendiati e strade bloccate per impedire l’arrivo immediato delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

