Assalto al portavalori kalashnikov e fiamme nel Salento | ma non è un film E il finale lo scrivono i Carabinieri | due fermi video

Questa mattina sulla statale 613 nel Salento si è verificato un assalto violento. Un commando armato di kalashnikov, vestito con tute mimetiche, ha seminato il panico, esplodendo anche alcuni esplosivi e dando alle fiamme alcune auto. La scena sembrava uscita da un film, ma è realtà. I Carabinieri sono intervenuti e hanno fermato due persone, mentre continuano le indagini per chiarire cosa sia davvero successo.

Un commando armato di kalashnikov, tute mimetiche, esplosivi e auto in fiamme. Quella che sembra la sceneggiatura di una serie Netflix è la cronaca di una mattinata di terrore sulla statale 613. Ma la fuga dei banditi potrebbe essere già arrivata alla resa dei conti. Due persone sono state sottoposte a fermo dai carabinieri del Comando Provinciale di Lecce in relazione all'assalto al furgone portavalori verificatosi stamattina sulla strada statale Lecce-Brindisi. Sono state bloccate nel territorio di Lecce, verso il quale i malviventi si sono diretti subito dopo la rapina.

