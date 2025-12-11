Assalto al portavalori scene da Far West in Italia | raffiche di colpi terrore in un istante

Un violento assalto a un furgone portavalori si è verificato nel pomeriggio sulla strada statale 655 Foggia-Candela, in provincia di Foggia. Raffiche di colpi hanno creato scompiglio e terrore tra gli automobilisti, richiedendo prontamente l’intervento delle forze dell’ordine. L'episodio ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale.

Un assalto a un furgone portavalori ha scosso nel pomeriggio la provincia di Foggia. L'episodio è avvenuto lungo la strada statale 655 Foggia-Candela, in direzione del comune di Candela, creando apprensione tra gli automobilisti presenti e suscitando un immediato intervento delle forze dell'ordine. Secondo quanto ricostruito finora, i banditi armati avrebbero intercettato il furgone bloccandone la marcia con un automezzo, impedendo così al portavalori di proseguire il tragitto in sicurezza. L'azione è stata rapida e studiata, segno di una pianificazione accurata da parte dei malviventi. Le guardie giurate della società Cosmopol a bordo del furgone sono state immediatamente minacciate dai rapinatori.

