Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi | I carabinieri sono vivi per miracolo Due arrestati

Questa mattina, sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, due uomini hanno assaltato un portavalori. L’attacco è fallito, ma i carabinieri sono rimasti feriti in modo grave. Per fortuna, sono sopravvissuti per miracolo. Due banditi sono stati arrestati sul posto. La scena si è svolta in pochi minuti, lasciando tutti senza parole.

Poteva finire in tragedia l' assalto al portavalori commesso questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, all'altezza di Tuturano. Una gazzella dei carabinieri è stata colpita da alcuni proiettili esplosi nel corso dello scontro a fuoco consumatosi subito dopo l'assalto. Non si registrano feriti tra i militari né tra i cittadini presenti nell'area. A renderlo noto è stato Nicola Magno, segretario generale regionale Puglia di Unarma. Magno ha poi espresso "forte preoccupazione per l'escalation di pericolosità delle azioni criminali e per i rischi affrontati quotidianamente dagli operatori dell'Arma".

