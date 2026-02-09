Assalto a portavaloripresi due banditi

Due banditi hanno assaltato un portavalori sulla statale Lecce-Brindisi. I malviventi hanno bloccato la strada con un grosso camion, l’hanno dato alle fiamme e sono fuggiti con il bottino. La polizia sta cercando di capire come siano andate le cose e se ci siano altri complici.

11.05 Assalto a due portavalori sulla Statale Lecce-Brindisi, dove un commando ha bloccato la strada mettendo un grosso mezzo di traverso e dandogli fuoco, all'altezza di Tuturano di Brindisi. Costretti a fermarsi, gli autisti dei furgoni portavalori si sono trovati davanti la banda armata di kalashnikov. Sono arrivati anche i Carabinieri e c'è stata una sparatoria. Fermati due del commando, altri componenti in fuga. Nell'inseguimento un'auto dei Carabinieri è stata anche colpita mentre un' altra è finita fuori strada.

