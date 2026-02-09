Questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, vicino a Tuturano, un assalto a un portavalori si è concluso con colpi d’arma da fuoco e una fuga dei vigilanti. I carabinieri hanno fermato due persone coinvolte nel blitz e ora indagano sui dettagli dell’evento.

I carabinieri del comando provinciale di Lecce hanno eseguito due fermi per l’ assalto al portavalori commesso questa mattina sulla superstrada tra Lecce e Brindisi, all’altezza di Tuturano. Gli autori dell’assalto – si vede nelle immagini – hanno bloccato la carreggiata posizionando auto di traverso e poi hanno fatto esplodere il furgone. Dai video registrati dagli automobilisti in transito, si vedono almeno sei persone agire a volto coperto, alcune con indosso tute bianche e imbracciando armi. La rapina, a quanto si apprende, non è stata consumata. Per fuggire, i malviventi hanno poi rapinato dell’auto alcuni automobilisti in transito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Assalto a portavalori sulla Lecce-Brindisi, esplosi colpi d’arma da fuoco: la fuga e i vigilanti dopo il blitz – Video

