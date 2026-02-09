Assalto a portavalori e sparatoria sulla statale all’altezza di Tuturano Due fermati

Questa mattina, due banditi hanno tentato di mettere a segno un assalto a un portavalori sulla statale 613 tra Brindisi e Lecce. Usando un tir incendiato come diversivo, hanno bloccato il furgone e hanno aperto il fuoco. La sparatoria ha causato tensione e paura tra gli automobilisti che transitavano lungo la strada. Due dei banditi sono stati fermati dalla polizia, mentre le indagini continuano per capire se ci siano altre persone coinvolte.

Un tir incendiato, secondo la consolidata tecnica dei banditi per bloccare il furgone portavalori. Assalto compiuto stamattina all'altezza di Tuturani, tratto della superstrada 613 che collega Brindisi e Lecce. Durante la fuga i malviventi hanno anche ingaggiato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Da dettagliare le condizioni delle persone coinvolte e l'entità del bottino. Successivamente i carabinieri hanno fermato due sospettati di fare parte della banda.

