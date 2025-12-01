AGI - Un assalto a un mezzo portavalori della società Sicurtransport è andato in scena intorno alle 6.30 all 'interno di una galleria tra gli svincoli di Scilla e Bagnara, Calaba in direzione nord sull'autostrada del Mediterraneo, nel Reggino. Durante l'azione i criminali hanno esploso alcuni colpi di arma, ma non ci sono stati feriti. Per mettere in atto il colpo i rapinatori hanno fermato il traffico, posizionando due automobili incendiate lungo la carreggiata. Sul posto, con i vigili del fuoco, la Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione il bottino ammonta a circa due milioni di euro. 🔗 Leggi su Agi.it

Assalto da 2 milioni a un portavalori, parte del bottino distrutto dal fuoco