Altri due carabinieri sono stati indagati dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla morte del diciannovenne egiziano Ramy Elgaml, deceduto nello schianto del T-Max guidato dall’amico Fares Bouzidi al termine di un inseguimento andato avanti per otto chilometri la notte del 24 novembre 2024. Stando a quanto risulta, i militari del Radiomobile, che erano a bordo di una delle due pattuglie che arrivarono sul luogo dell’incidente subito dopo la Giulietta che tallonava più da vicino lo scooter e che uscì di strada negli attimi immediatamente successivi alla scivolata della moto, sono stati iscritti a più di un anno dai fatti per falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico e false comunicazioni al pubblico ministero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Morì durante l’inseguimento. Indagati altri due carabinieri