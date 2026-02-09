Assaltato portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi | i malviventi armati e l' esplosione del furgone

Questa mattina sulla superstrada Lecce-Brindisi un gruppo di malviventi ha assaltato un furgone portavalori. I banditi, armati, hanno fermato il mezzo della ditta Btv-Battistolli con almeno due auto e hanno fatto esplodere il furgone per rapinarlo. Nessuno si è fatto male, ma il blitz ha lasciato il segno sulla strada. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica e dare la caccia ai responsabili.

(LaPresse) Assalto lunedì mattina a un furgone portavalori lungo la superstrada statale Lecce–Brindisi, dove un commando composto da almeno due auto ha fermato il furgone portavalori della ditta Btv-Battistolli. Il commando ha usato anche degli esplosivi per scardinare il tetto del furgone. I malviventi sono poi scesi dalle auto indossando tute bianche e con il volto coperto da passamontagna, imbracciando le armi: una delle due auto aveva il lampeggiante simile a quello usato dalle auto della Polizia. L'assalto è avvenuto davanti ad alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena e allertato i carabinieri che sono intervenuti.

