Terrore sulla statale | portavalori assaltato da finti poliziotti e sparatoria sulla Brindisi-Lecce Due arresti VIDEO

Questa mattina sulla statale Brindisi-Lecce si è scatenato il caos. Un portavalori è stato assaltato da uomini che si sono spacciati per poliziotti. Hanno lanciato bombe e brandito Kalashnikov, provocando un conflitto a fuoco e dando fuoco a mezzi lungo la strada. La fuga si è conclusa con due persone arrestate e molte immagini di tensione e paura.

Mezzi in fiamme, un assalto con bombe e Kalashnikov. E poi una fuga finita in un conflitto a fuoco e negli arresti. Bolle l'asfalto in Puglia. E sono di nuovo scene da far west sulle strade del tacco d'Italia. Momenti di terrore questa mattina intorno alle 8 sulla superstrada 613 Lecce–Brindisi, all'altezza di Tuturano, dove un commando armato ha assaltato un portavalori, dando vita – durante la fuga – a un conflitto a fuoco con i carabinieri. Due malviventi sono stati fermati e arrestati durante la fuga. Nel mirino, anche questa volta, un blindato della Battistolli, stessa azienda bersaglio di un precedente assalto sulla stessa superstrada.

