Assalto a furgone portavalori sulla Lecce-Brindisi l’esplosione del veicolo e il blitz in diretta – Video

Questa mattina sulla Lecce-Brindisi, un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613, vicino a Tuturano. I ladri hanno fatto esplodere il veicolo e sono scappati con il bottino. La scena è stata ripresa in diretta e sta facendo il giro delle chat e dei social. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che ora cercano di capire come i ladri siano riusciti a mettere a segno il colpo. Nessuno si è fatto male, ma il traffico è rimasto bloccato per alcune ore.

Un furgone portavalori è stato assaltato questa mattina sulla statale 613 la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all’altezza di Tuturano. Secondo le prime notizie, c’è stato un conflitto a fuoco con i carabinieri. Al momento non risulta che ci siano feriti. Il furgone assaltato è dell’azienda Btv, Battistolli. I malviventi hanno posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, costringendo così il portavalori a fermarsi. Al momento la strada è bloccata. Sul posto sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco. Nel video, il momento dell’assalto in diretta, con l’esplosione del furgone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Assalto a furgone portavalori sulla Lecce-Brindisi, l’esplosione del veicolo e il blitz in diretta – Video Approfondimenti su Lecce Brindisi Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO Questa mattina, sulla statale Lecce-Brindisi, un commando ha assaltato un portavalori. Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi Momenti di paura questa mattina sulla statale Lecce-Brindisi, all’altezza di Tuturano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Lecce Brindisi Argomenti discussi: Assalto al portavalori sulla statale: conflitto a fuoco coi carabinieri durante l’inseguimento; Assalto a furgone portavalori sulla Brindisi-Lecce: superstrada bloccata; Caveau e portavalori, sarà l’Antimafia a indagare sugli assalti; Terrore sulla statale: assalto a un portavalori e sparatoria sulla Lecce-Brindisi. Arrestati tre banditi VIDEO. Assalto a portavalori sulla superstrada Lecce-Brindisi. Sparatoria con i carabinieri, poi la fugaIl commando aveva costretto il furgone a fermarsi posizionando un camion di traverso alla carreggiata. All’arrivo dei militari la sparatoria. Non ci sarebbero feriti e il colpo sarebbe fallico ... quotidiano.net Assalto a un portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria con i carabinieriLeggi su Sky TG24 l'articolo Assalto a un portavalori nel Brindisino, mezzi in fiamme e sparatoria con i carabinieri ... tg24.sky.it Ritrovato nella notte il furgone dei bambini della Valtur New Basket Brindisi. Un poliziotto fuori servizio individua il mezzo a Lecce e avvia l’intervento con le Questure di Brindisi e Lecce. facebook Lecce, incidente allo svincolo dell'Ipercoop in direzione Brindisi: carambola tra auto x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.