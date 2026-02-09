Assaltano portavalori e aprono il fuoco sui carabinieri Due in manette

Questa mattina sulla statale 613, tra Lecce e Brindisi, un gruppo armato ha assaltato un camion portavalori. I banditi hanno aperto il fuoco sui carabinieri intervenuti per bloccare la fuga. Due di loro sono stati catturati, gli altri sono riusciti a scappare. La scena ha creato panico tra gli automobilisti e ha portato a una lunga notte di tensione.

Mattinata di grande paura sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, all'altezza di Tuturano. Un commando armato ha assaltato un furgone portavalori che transitava sull'arteria stradale. C'è stato un conflitto a fuoco con i carabinieri intervenuti sul posto. Per fortuna non risulta che ci siano feriti. Il furgone assaltato appartiene all'azienda Btv, Battistolli. Secondo quanto si apprende, i malviventi avrebbero posizionato di traverso alla carreggiata un mezzo incendiandolo, con l'intento di bloccare il passaggio nelle due direzioni. Obiettivo che è stato raggiunto. Le fiamme hanno, infatti, avvolto il camion, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile a km di distanza.

