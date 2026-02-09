Aspiranti chef al servizio dei più fragili | cena di solidarietà al centro Forum

Domani sera al centro commerciale Forum si terrà una cena di beneficenza organizzata dall’associazione “Cuore che vede Odv”. Aspiranti chef prepareranno piatti per raccogliere fondi, destinati all’acquisto di un pulmino utile ai loro progetti di assistenza ai più fragili. L’evento coinvolge giovani cuochi in formazione e volontari, che si mettono al servizio di chi ha bisogno.

L’iniziativa, curata dai ragazzi di Ted Formazione, vedrà gli studenti mettere il proprio talento culinario al servizio della comunità, trasformando una cena in un gesto concreto di inclusione e sostegno sociale La formazione al servizio dei più fragili. Domani sera al centro commerciale Forum si svolgerà una cena di beneficenza per acquistare un pulmino destinato ai progetti dell’associazione “Cuore che vede Odv”. L’evento intitolato “Cuore a tavola” si terrà alle ore 20 presso l’Accademia del Gusto TED Formazione dentro al centro commerciale dove l’ente Ted Formazione consente agli allievi di imparare il mestiere sul campo lavorando in un vero ristorante.🔗 Leggi su Palermotoday.it

