MasterChef Italia Masterclass al completo | scelti i 20 aspiranti chef

La Masterclass di MasterChef Italia raggiunge il massimo della sua selezione, con 20 aspiranti chef pronti a sfidarsi. Dopo le intense prove di Live Cooking e Creative Test, i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno scelto i migliori talenti amatoriali. Da settimana prossima, i concorrenti entreranno nel vivo delle sfide, pronti a dimostrare la loro passione e abilità culinaria per conquistare il prestigioso titolo.

