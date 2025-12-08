Niente abito blu gessato, sostituito da un giubbotto di pelle indossato sopra una t-shirt, pantaloni di velluto beige e sneakers. Domenica torinese per Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione e coordinatore di Forza Italia in Piemonte. «Non ho preso alcun impegno, ho tre figli adolescenti che vedo raramente» racconta mentre è alle prese con un laborioso trasloco da Moncalieri al centro storico di Torino. Ministro Zangrillo, che cosa sta succedendo nella sua città? Prove di partito islamista, l'assalto alla Stampa, antagonisti coccolati dal Comune, vescovi che difendono l'imam colluso con pericolosi estremisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sinistra ambigua sui fatti di Torino. È ora che il sindaco chiuda Askatasuna"