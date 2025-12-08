Sinistra ambigua sui fatti di Torino È ora che il sindaco chiuda Askatasuna
Niente abito blu gessato, sostituito da un giubbotto di pelle indossato sopra una t-shirt, pantaloni di velluto beige e sneakers. Domenica torinese per Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione e coordinatore di Forza Italia in Piemonte. «Non ho preso alcun impegno, ho tre figli adolescenti che vedo raramente» racconta mentre è alle prese con un laborioso trasloco da Moncalieri al centro storico di Torino. Ministro Zangrillo, che cosa sta succedendo nella sua città? Prove di partito islamista, l'assalto alla Stampa, antagonisti coccolati dal Comune, vescovi che difendono l'imam colluso con pericolosi estremisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Lilli Gruber torna più ossessionata che mai dalla Meloni: “Sbaglia ad attaccare la sinistra su Kirk, è debole, ambigua, fa solo spot”
Mentre la sinistra e la CGIL restano ambigue davanti alle piazze violente, noi lavoriamo. Il Governo Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia portano avanti una manovra responsabile, pensata per dare risposte concrete agli italiani e più forza alla nostra economia - facebook.com Vai su Facebook
Delle due l’una: o si sta con i centri sociali, gli assalitori e gli estremisti rossi, oppure con lo Stato e la libertà di stampa. La sinistra abbandoni le ambiguità e dica chiaramente da che parte sta. Vai su X
"Sinistra ambigua sui fatti di Torino. È ora che il sindaco chiuda Askatasuna" - Il ministro e coordinatore Fi in Piemonte Paolo Zangrillo: "C’è sofferenza nella Cgil per Landini" ... Da ilgiornale.it
Torino: assalto alla sede FdI, la sinistra "scappa" dal confronto in aula - Come è noto la Città di Torino, sindaco Lo Russo in testa, vuole portare avanti il patto di collaborazione per regolarizzare il Centro sociale Askatasuna, trasformando quest’ultimo in “bene comune". Segnala iltempo.it
Forza Italia all'attacco: "A Torino sinistra e maranza uniti contro l'espulsione dell'imam Shanin" - Durissima la presa di posizione di Forza Italia attraverso le parole del senatore Roberto Rosso e di Marco Fontana, rispettivamente segretario ... Si legge su iltempo.it