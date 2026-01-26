Sabato 31 gennaio, Torino sarà teatro di una manifestazione nazionale promossa da Askatasuna, con la partecipazione di alcune correnti di Cgil, Anpi e Sea-Watch. Il corteo si oppone al sequestro dell’immobile avvenuto prima di Natale e richiama l’attenzione sulla situazione politica e sociale della città. L’evento vedrà la partecipazione di persone provenienti da diverse parti d’Italia, in un contesto di mobilitazione e sensibilizzazione.

Sabato 31 gennaio Torino sarà, ancora una volta, una città militarizzata. Asaktasuna ha organizzato il suo corteo nazionale contro il sequestro dell'immobile effettuato prima di Natale e nel capoluogo piemontese confluiranno persone da tutto il Paese. Si calcola che saranno presenti alcune migliaia di antagonisti alla manifestazione, oltre ai singoli cittadini che vorranno comunque prendere parte a una manifestazione che è stata già preannunciata come potenzialmente violenta. Dalle parti di Askatasuna, infatti, si preparano alla guerriglia, hanno predisposto una strategia di convergenza per saturare la capacità di risposta delle forze dell'ordine e hanno predisposto anche il servizio medico: se si aspettano feriti, è evidente che intendono dare in modo di scatenare reazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Askatasuna, nel corteo che annuncia guerriglia anche una corrente di Cgil, Anpi e Sea-Watch

Il corteo di Askatasuna ha attraversato le strade di Torino in segno di protesta contro lo sgombero del centro sociale simbolo delle battaglie No Tav.

Dopo lo sgombero, gli antagonisti di Askatasuna hanno dato vita a un nuovo fronte di protesta, scatenando una guerriglia urbana con cariche e idranti durante il corteo.

Argomenti discussi: TORINO: ASSEMBLEA NAZIONALE DOPO LO SGOMBERO DI ASKATASUNA VERSO LA MANIFESTAZIONE DEL 31 GENNAIO; Torino, Askatasuna annuncia l’alba di un nuovo movimento sociale; Askatasuna, l’assemblea al Campus Einaudi lancia il corteo del 31 gennaio: Ci prenderemo la città; Assemblea di Askatasuna al Campus Einaudi: Quanto accaduto non riguarda solo Torino. Al corteo del 31 gennaio vogliamo prenderci tutta la città.

Rettrice nel mirino di Askatasuna, la lotta si sposta in UniversitàCristina Prandi, la rettrice dell’Università di Torino, nel mirino dei collettivi studenteschi. La chiusura di Palazzo Nuovo per evitare un evento musicale a sostegno di Askatasuna, il centro sociale ... lospiffero.com

Askatasuna, il 31 si teme una giornata di violenza a Torino. E in rete tornano a circolare manuali e ‘kit anti gas’Si avvicina in un clima pieno di tensione la data del 31 gennaio, in cui a Torino è convocata una maxi manifestazione per protestare contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna del 18 dicembre ... dire.it

