Giornata di scioperi e manifestazioni da Milano a Roma Francesca Albanese e Greta Thunberg in corteo a Genova gli orari e gli appuntamenti – Il video

Oggi, venerdì 28 novembre, i sindacati hanno indetto uno stop dei lavoratori pubblici e privati, che coinvolgerà trasporti, scuola, sanità e altri servizi pubblici. Le motivazioni della protesta, indetta dalle sigle sindacali Cub, Usb, Sgb, Cobas e Usi-Cit, sono da ricercare principalmente nella contestazione alla Manovra economica 2026, ancora oggetto di revisioni ed emendamenti in questi giorni. «Venerdì 28 novembre dalle ore 11 tutte e tutti a Montecitorio», ha scritto in una nota Usb, lanciando la manifestazione principale. «Nel giorno in cui i parlamentari non lavorano, come tutti i venerdì dell’anno, le lavoratrici e i lavoratori in sciopero votano e approvano la Finanziaria del popolo ». 🔗 Leggi su Open.online

