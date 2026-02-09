I programmi televisivi di ieri sera si sono concentrati su eventi molto diversi tra loro. Su Rai 1, alle 21:30, è andata in onda la fiction

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 8 febbraio 2026, vedono lo scontro tra diversi programmi di punta in onda sui principali canali generalisti. Su Rai 1 è andata in onda la fiction Cuori alle 21:30, mentre Rai 2 ha seguito la diretta delle gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 alle 21:00. Rai 3 ha proposto l’approfondimento di Report alle 21:00, mentre su Rete 4 alle 21:30 c’è stato Fuori dal coro. Dal fronte Mediaset, Canale 5 ha trasmesso Chi Vuol Essere Milionario alle 21:20 e Italia 1 ha puntato su Le Iene alle 21:13. I dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti di prima serata saranno disponibili dopo le ore 10:00 del mattino, quando verranno pubblicati i valori di ascolto effettivi per share e numero di spettatori: un appuntamento fondamentale per analizzare chi ha vinto realmente la sfida televisiva di ieri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ascolti tv ieri sera 8 febbraio 2026, lo scontro tra Cuori, le Olimpiadi, Report, Fuori dal coro, Chi vuol essere milionario e Le Iene

Approfondimenti su Cuori olimpiadi

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una serata di battaglia tra diversi programmi.

Nella serata di domenica 25 gennaio 2026, i programmi televisivi si sono confrontati negli ascolti di prima serata.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cuori olimpiadi

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 4 febbraio chi ha vinto tra L'invisibile, Una nuova vita e Chi l'ha visto; Ascolti tv ieri (sabato 31 gennaio): Maria De Filippi imbattibile, De Martino trionfa contro Scotti; Ascolti TV ieri sera, 3 febbraio 2026: chi ha vinto tra L’Invisibile e Io Sono Farah?; Ascolti tv 29 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia la notizia, Affari tuoi contro La ruota della fortuna.

Ascolti tv ieri sera sabato 7 febbraio, Maria cala per colpa delle OlimpiadiMaria De Filippi trionfa negli ascolti tv di ieri sera, ma è il peggior risultato della stagione con un vero boom di Rai 2 per le Olimpiadi. libero.it

Ascolti tv ieri sabato 7 febbraio chi ha vinto tra C'è Posta per Te, The Voice Kids e le Olimpiadi 2026Ascolti tv sabato 7 febbraio 2026, sfida Auditel in 1^ serata con C'è Posta per Te di Maria De Filippi e The Voice Kids condotto da Antonella Clerici. virgilio.it

‘Sinceramente’ di @NaliOfficial con oltre 165 mila ascolti è il brano sanremese più ascoltato nella giornata di ieri in Italia. Supera ‘Balorda Nostalgia’ di Olly che ieri ha registrato 134 mila ascolti. #Annalisa x.com

#UominieDonne con la puntata di ieri fa record di ascolti. #GemmaGalgani e le sue pene d'amore hanno tenuto incollati al televisore 2.600.000 telespettatori pari al 25.2% di share. facebook