Ascolti tv ieri sera 8 febbraio 2026 lo scontro tra Cuori le Olimpiadi Report Fuori dal coro Chi vuol essere milionario e Le Iene
I programmi televisivi di ieri sera si sono concentrati su eventi molto diversi tra loro. Su Rai 1, alle 21:30, è andata in onda la fiction
Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 8 febbraio 2026, vedono lo scontro tra diversi programmi di punta in onda sui principali canali generalisti. Su Rai 1 è andata in onda la fiction Cuori alle 21:30, mentre Rai 2 ha seguito la diretta delle gare dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 alle 21:00. Rai 3 ha proposto l’approfondimento di Report alle 21:00, mentre su Rete 4 alle 21:30 c’è stato Fuori dal coro. Dal fronte Mediaset, Canale 5 ha trasmesso Chi Vuol Essere Milionario alle 21:20 e Italia 1 ha puntato su Le Iene alle 21:13. I dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti di prima serata saranno disponibili dopo le ore 10:00 del mattino, quando verranno pubblicati i valori di ascolto effettivi per share e numero di spettatori: un appuntamento fondamentale per analizzare chi ha vinto realmente la sfida televisiva di ieri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una serata di battaglia tra diversi programmi.
Nella serata di domenica 25 gennaio 2026, i programmi televisivi si sono confrontati negli ascolti di prima serata.
