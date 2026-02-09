Ascolti tv i dati dell’8 febbraio 2025

I dati degli ascolti tv di domenica 8 febbraio 2026 mostrano una buona performance per la terza stagione di Cuori. Su Rai1, lo show ha attirato circa 2 milioni di spettatori, confermando il suo gradimento tra il pubblico. La serie, arrivata alla terza stagione, continua a mantenere un buon ritmo di ascolti, mentre altri programmi della prima serata non sono riusciti a raggiungere gli stessi risultati.

Bene la terza stagione di Cuori. Nella serata di ieri, domenica 8 febbraio 2026, su Rai1 la terza stagione di  Cuori ha coinvolto 2.822.000 spettatori pari al 16.6% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo registra 1.876.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 le Olimpiadi di Milano-Cortina con il Pattinaggio Artistico ottengono ben 3.111.000 spettatori (15.8%). Su Italia1  Le Iene si fermano a 1.320.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3, dopo Report Lab (824.000 – 4.1%) e la presentazione (1.083.000 – 5.3%), Report registra 1.146.000 spettatori pari al 6.3% (Report Plus a 754. 🔗 Leggi su 361magazine.com

