Ascolti tv i dati dell’1 dicembre 2025

Bene il debutto della fiction Rai. Nella serata di ieri, lunedì 1 dicembre 2025, su Rai1 il debutto di Sandokan ha coinvolto 5.755.000 spettatori pari al 33.9% di share. Poi, su Canale5 Grande Fratello non va oltre 1.852.000 spettatori con uno share del 14.3%. Rai2 The Covenant si ferma a 641.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Fast & Furious 9 registra 817.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 967.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 562.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele conquista 724.000 spettatori e il 3.9%. Suspettatori (%). 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati dell’1 dicembre 2025

