Ascolti tv i dati dell’8 dicembre 2025
Bene la serie tv della Rai. Nella serata di ieri, lunedì 8 dicembre 2025, su Rai 1, la fiction Sandokan ha coinvolto 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share. Alle spalle, su Canale5 Grande Fratello ha conquistato.000 spettatori con uno share del % (dati in arrivo) Su Italia1 Fast X, si ferma a 911.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose registra 932.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 557.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 911.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 676.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Little Big Italy non va oltre 365. 🔗 Leggi su 361magazine.com
