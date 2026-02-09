Ascolti tv domenica 8 febbraio | Cuori 3 Olimpiadi Chi vuol essere milionario

I dati sugli ascolti tv di domenica 8 febbraio mostrano che il programma più visto in prima serata è stato

Ascolti tv domenica 8 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 8 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Cuori 3. Su Rai 2 le olimpiadi di Milano Cortina 2026. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene Show. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 8 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 8 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. 🔗 Leggi su Tpi.it

Domenica sera, gli ascolti tv hanno premiato “Cuori” su Rai 1.

I dati degli ascolti tv di ieri sera mostrano una serata di battaglia tra diversi programmi.

