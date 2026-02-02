Domenica sera, gli ascolti tv hanno premiato “Cuori” su Rai 1. Il pubblico ha seguito il serial con interesse, battendo gli altri programmi in prima serata. “Chi vuol essere milionario” ha invece registrato risultati più bassi, lasciando spazio alla fiction di Rai 1. La serata si è rivelata ancora una volta un testa a testa tra i vari canali, con “Cuori” che ha conquistato il pubblico più numeroso.

Ascolti tv domenica 1 febbraio 2026: auditel e share dei programmi di ieri. ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 1 febbraio 2026? Su Rai 1 è andato in onda Cuori. Su Rai 2 Sicario. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Fuori dal coro. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario. Su Italia 1 Le Iene. Sul Nove Che tempo che fa. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv domenica 1 febbraio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10. Ascolti tv domenica 1 febbraio 2026, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Ascolti tv domenica 1 febbraio: Cuori, Chi vuol essere milionario

Approfondimenti su Cuori Italia

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cuori Italia

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 25 gennaio chi ha vinto tra Chi vuol essere Milionario, Fazio, Report, Le Iene; Ascolti tv ieri (25 gennaio): Gerry Scotti cala, Maria De Filippi certezza; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 1 Febbraio, in prima serata; Ascolti TV ieri sera, 25 gennaio 2026: chi ha vinto tra Prima di Noi e Il Milionario?.

Ascolti tv ieri 1 febbraio 2026: share tv e dati AuditelAscolti tv ieri 1 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto conquistando la serata della prima domenica di febbraio ... mam-e.it

Ascolti tv, Chi vuol essere milionario vs Prima di noi, chi ha vinto. Fazio scende. E Le Iene vs Report... - Top e Flop AuditelChi vuol essere milionario di Gerry Scotti rallenta ma resta il programma più visto in prima serata davanti alla fiction di Rai1. Le Iene sopra al 10%, ... affaritaliani.it

DOMENICA 1 FEBBRAIO ore 17.15 Ingresso libero MONTEPULCIANO - Ex Macelli Si va fuori tempo con il , per l'apertura del ciclo "Ascolti - appuntamenti musicali a Montepulciano 2026". Un viaggio nella - facebook.com facebook

#AscoltiTV Total Audience | Domenica 25 Gennaio 2026. #Amici25 (+75K) cresce più di tutti e passa dal 23.76 al 24.11%. Segue #AffariTuoi (+21K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen Tutti i dati x.com