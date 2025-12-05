Sculture di Capua Antica | arte e fotografia si incontrano al Museo archeologico | FOTO

Una serata all’insegna della bellezza e della memoria quella che ha animato ieri la Sala Conferenze del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, con la presentazione del libro fotografico Sculture di Capua Antica di Luigi Spina. L’iniziativa, realizzata nell’ambito di un progetto di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

?Domani, in occasione della presentazione del volume "Sculture di Capua antica" al Museo Archeologico Nazionale dell’Antica Capua, il libro sarà disponibile per l’acquisto nella Libreria Spartaco, dove si terrà anche il firmacopie con Luigi Spina, dalle ore - facebook.com Vai su Facebook

Antica Capua, "faro" sulle sculture: «Via al percorso di valorizzazione» - Video - La bellezza delle sculture dell'Antica Capua rivive attraverso le immagini e l'estro di un fotografo. Lo riporta ilmattino.it

BCC Terra di Lavoro presenta il libro fotografico di Luigi Spina "Sculture di Capua Antica" - BCC Terra di Lavoro presenta il libro fotografico di Luigi Spina "Sculture di Capua Antica" presso il Museo Archeologico Nazionale dell'Antica Capua (Video NeaPhoto Renato Esposito) ... Riporta ilmattino.it

Il libro fotografico "Sculture di Capua Antica" sarà presentato al Museo archeologico - Giovedì 4 dicembre alle ore 18, nella Sala Conferenze del Museo archeologico nazionale dell’antica Capua, la Direzione regionale Musei nazionali Campania presenta il libro fotografico “Sculture di ... Segnala casertanews.it

Arte antica e Otto-Novecento: due aste in arrivo per Farsettiarte - Un'asta di dipinti, disegni e sculture apre la sessione autunnale di Farsettiarte, con opere che vanno da Garofalo a Ubaldo e Gaetano Gandolfi, da Giulio Cesare Procaccini ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Homo Faber: Pandolfini mette all’asta l’arte antica di Giovanni Pratesi - Nel pieno dei festeggiamenti per i 100 anni dall’apertura, Pandolfini annuncia un’asta d’eccezione: una vendita di circa 300 lotti tra sculture, dipinti antichi e oggetti d’arte appartenuti ... Da exibart.com

Festa glamour tra sculture e antica Roma agli ’Studi d’arte Carrara’ - Il marmo continua a esercitare il suo fascino millenario, come dimostrato nelle ultime settimane dall’evento privato organizzato da Re Giorgio Armani nella cava Lazzareschi. Scrive lanazione.it