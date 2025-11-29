Pedri è maestro di un’arte quasi perduta | quella della pausa Sa quando rallentare il ritmo del gioco reinventando tempo e spazio

Pedri non è solo talento: è maestro della “pausa”, quella capacità di rallentare il gioco per creare spazi e tempo, trasformando ogni azione in opportunità. La splendida analisi di Valdano sul Pais. Pedri, maestro della “pausa”: i dettagli. Ecco l’analisi di Valdano sul Pais: “Si dice che la pausa sia scomparsa vittima del vortice del calcio moderno, ma non è vero. La pausa c’è ancora, come sempre. Quello che accade è che se l’è presa tutta Pedri. La pausa è un’azione individuale che consiste nel rallentare il ritmo del gioco per reinventare tempo e spazio. Difficile da capire, e altrettanto difficile da realizzare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

