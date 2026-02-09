Art Decò Etruschi in Olanda e Sacri scenari | gli eventi di oggi

Oggi l’Aretino si anima con diverse iniziative culturali. Tra mostre e incontri, si esplorano l’arte dell’Art Decò, i tesori degli Etruschi in Olanda e i Sacri scenari. Molti appuntamenti in programma per chi vuole approfondire e scoprire nuove prospettive sulla storia e l’arte locale.

