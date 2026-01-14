Sacri scenari Etruschi in Olanda e opere dal mondo | gli eventi di oggi
Ecco un riepilogo degli eventi di oggi, mercoledì 14 gennaio, nell'Aretino. Tra esposizioni, incontri culturali e manifestazioni, questa giornata offre occasioni di approfondimento e condivisione. Per segnalare altri appuntamenti o condividere le vostre iniziative, potete scrivere a redazione@arezzonotizie. Un modo semplice per rimanere aggiornati sulle attività della nostra zona e partecipare alla vita culturale locale.
MAGOO-LA SCENA IN PRIMO PIANO, 1188° puntata: SACRI SCENARI Marcello Manuali incontra Dalila Chessa per raccontare SACRI SCENARI, a cura di Matilde Puleo, fino al 14 febbraio presso CasermArcheologica a Sansepolcro. Il Prélude dalla Suite n - facebook.com facebook
