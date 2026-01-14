Sacri scenari Etruschi in Olanda e opere dal mondo | gli eventi di oggi

Da arezzonotizie.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco un riepilogo degli eventi di oggi, mercoledì 14 gennaio, nell'Aretino. Tra esposizioni, incontri culturali e manifestazioni, questa giornata offre occasioni di approfondimento e condivisione. Per segnalare altri appuntamenti o condividere le vostre iniziative, potete scrivere a redazione@arezzonotizie. Un modo semplice per rimanere aggiornati sulle attività della nostra zona e partecipare alla vita culturale locale.

Ecco gli eventi di oggi, mercoledì 14 gennaio, nell'Aretino. Per segnalare incontri, manifestazioni e momenti dedicati alla cultura, scrivete a [email protected]. È anche possibile inserire l'evento autonomamente nel nostro calendario, direttamente QUI.Gli appuntamentiAl via la mostra. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Scope volanti nel cisternone, teatro e monete dal mondo: gli eventi di oggi

Leggi anche: Cortona, mostra internazionale a Palazzo Casali «Gli Etruschi in Olanda»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sacri scenari, Etruschi in Olanda e opere dal mondo: gli eventi di oggi.

«Etruschi in Olanda» al via. Sarà al Maec fino al 15 marzo - A 40 anni dal Progetto Etruschi”, nuovo appuntamento del Maec dedicato alla storia del collezionismo etrusco e ... msn.com

Cortona, mostra internazionale a Palazzo Casali «Gli Etruschi in Olanda» - Arezzo, 22 novembre 2025 – Il Maec – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona presenta la mostra “Gli Etruschi in Olanda. lanazione.it

A Cortona la mostra Etruschi in Olanda con 150 opere - Una selezione di 150 opere, fra cui 10 suggestivi bronzi della collezione Corazzi dal Rijksmuseum van Oudheden di Leida, sono al centro della mostra "Gli Etruschi in Olanda. ansa.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.