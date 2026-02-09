Arabia Saudita l' arrivo del principe William

Il principe William è atterrato lunedì in Arabia Saudita per una visita di tre giorni. È il suo primo viaggio ufficiale nel Paese del Golfo e ha già incontrato alcune autorità locali. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei media e dei cittadini, curiosi di vedere come si svilupperanno i prossimi incontri ufficiali.

Il principe William è arrivato lunedì in Arabia Saudita per una visita di tre giorni nel Paese del Golfo. William sarà ospitato dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman: i due terranno colloqui e parteciperanno a una cena privata.

